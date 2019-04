München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die SAP SE, mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf, sei der weltweit viertgrößte Softwarehersteller und bezeichne sich selbst als den "weltweit führenden Entwickler und Anbieter von Unternehmenssoftware". Bekannt geworden sei das Unternehmen vor allem durch sein ehemals zentrales Produkt, eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Im Kern konzentriere sich SAP auf die Entwicklung von Programmen zur Abwicklung unternehmerischer Geschäftsprozesse, wie beispielsweise Buchführung, Lagerhaltung, Controlling, Produktion, Einkauf, Vertrieb oder das Personalwesen. Darüber hinaus biete SAP seit 2005 auch Datenbanklösungen sowie Datawarehouses an und entwickle spezielle Dienstleistungen für den Finanzsektor. In letzter Zeit habe neben dem klassischen Software- und Lizenzgeschäft besonders das Cloudangebot an Bedeutung gewonnen. Inzwischen würden mehr als 425.000 Kunden in mehr als 180 Ländern mit SAP-Software und Dienstleistungen arbeiten. ...

