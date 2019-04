Aptorum Group Limited (NASDAQ: APM) ("Aptorum" oder das "Unternehmen"), ein Pharmazieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Vermarktung therapeutischer und diagnostischer Technologien für ungedeckten medizinischen Bedarf, gab heute bekannt, in einer vertraulich verhandelten Transaktion den gesamten ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von 13.500.000 USD der 8,00-Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2019 ("Wandelanleihen") von Peace Range Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Adamas Ping An Opportunities Fund LP, sowie bestimmte Bezugsrechte zur Zeichnung eines Betrages bis zum Gesamtbetrag der Anleihen für 12,17 USD (vorbehaltlich Anpassungen) am bzw. bis zum 17. Dezember 2019 wiederaufgekauft zu haben ("Bezugsrecht").

Die Gesamtvergütung für den Wiederaufkauf der Wandelanleihen und Bezugsrechte betrug 13,6 Mio. USD in bar ohne Stückzins. Der Wiederaufkauf der Wandelanleihen und Bezugsrechte wurde durch die Aptorum Investment Holding Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Aptorum Group Limited, durchgeführt. Dem Wiederaufkauf zufolge hat die Aptorum Group keine ausstehenden Gruppenverpflichtungen hinsichtlich der Wandelanleihen oder Bezugsrechte.

Über Aptorum Group Limited

Aptorum ist ein Pharmazieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung eines breitgefächerten Sortiments an therapeutischen und diagnostischen Technologien für ungedeckten medizinischen Bedarf verschrieben hat. Aptorum verfolgt therapeutische und diagnostische Projekte in den Bereichen Neurologie, Infektionskrankheiten, Gastroenterologie, Onkologie und anderen Krankheiten; andererseits beherbergt das Unternehmen auch Projekte zu nichttherapeutischen Bereichen wie Chirurgierobotern und dem Betrieb seiner medizinischen Klinik in Hongkong, Talem Medical, mit ursprünglichem Fokus auf der Behandlung chronischer Erkrankungen, wie sie sich aus dem sesshaften Lebensstil der Moderne und der alternden Bevölkerung ergeben.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aptorumgroup.com.

