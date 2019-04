Die Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) verkündet stolz den Launch und die Ausgabe ihres gesicherten Smart Pharma Tokens ("SMPT") durch den hundertprozentigen Tochtergesellschaftskonzern Smart Pharma Group und Smart Pharmaceutical Limited Partnership ("SPLP"), die für Mai 2019 angesetzt wurden.

SPLP ist hocherfreut über die gemeinsame Entwicklung des SMPT Token mit Aenco, einem angegliederten Blockchain-Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Anwendungen im Gesundheits- und Finanzsektor. Beim SMPT Token, ein Security-Token im Einklang mit ERC-1404, handelt es sich um ein einzigartiges Token, das wertvolle Arzneimittel und ihr zugrundeliegendes geistiges Eigentum und die dazugehörige Zuordnung des Cashflows aus der fortwährenden Produktentwicklung und -kommerzialisierung tokenisiert. Die Smart Pharma Group plant, Aencos Blockchain-Technologie weiterhin in ihre Pharmazieentwicklungs- und -vermarktungsprozesse einzugliedern.

Das geistige Eigentum aus der Smart-ACT-Plattform, Smart Pharmas unternehmenseigenes Programm zur Entdeckung neuer und umgenutzter Arzneimittel, wird unserer Ansicht nach die Entdeckung von Arzneimitteln revolutionieren, insbesondere die Umnutzung und Neupositionierung von Arzneimitteln. Smart-ACT steht für Accelerated Commercialization of Therapeutics (beschleunigte Kommerzialisierung von Therapeutika) und umfasst aktuelle Technologie zum systematischen Screening bestehender zugelassener Wirkstoffmoleküle im Hinblick auf ausgewählte Behandlungsziele. Insbesondere umfasst die Smart-ACT-Plattform ein Netzwerk aus Wirkstoffen und Prozessen, die die Wirksamkeit der Wirkstoffmoleküle gegen Erkrankungen zur Outcome-Prognose und Auswahl simulieren. Die Smart-ACT-Plattform wird in Verbindung mit In-vitro- und In-vivo-Validierungsstudien zunächst auf das Screening nach Wirkstoffen gegen seltene Krankheiten und ungedeckten medizinischen Bedarf ausgerichtet. So sollen bis zu 10 neue, vielversprechende Wirkstoffkandidaten jährlich entdeckt werden.

Das SMPT Token wurde erzeugt, um ein gemeinschaftliches Ökosystem aus leidenschaftlichen Menschen mit ähnlichen Zielen bei der Revolutionierung der Wirkstoffentdeckungsbranche zu unterstützen, die integraler Bestandteil des Prozesses sein wolle. Das SMPT Token wird durch SPLPs Assets gestützt, darunter geistige Eigentumsrechte an Wirkstoffkandidaten, die durch das Smart-ACT-Programm erzeugt wurden, und Einnahmen aus Lizenzen. Die SMPT Tokens werden gestützt durch:

geistige Eigentumsrechte an den entdeckten Wirkstoffkandidaten;

geltende Lizenzgebühren auf Grundlage der Nettoverkäufe lizensierter Produkte durch die Smart Pharma Group bei einer erfolgreichen Vermarktung der Wirkstoffe;

einen Prozentsatz der Unterlizensierungseinnahmen, die die Smart Pharma Group von Dritten für die lizensierten geistigen Eigentumsrechte erhält; und

einen Prozentsatz der Gegenleistung für die Übertragung der geistigen Eigentumsrechte an Dritte.

Das SMPT Token ermöglicht die Teilhabe am inherenten Wertschöpfungswachstum von SPLPs Portfolio an geistigem Eigentum und gibt ein Anrecht auf einen Anteil des Cashflows, sowohl bei einer Abwicklung von SPLP als auch bei Verteilungen durch SPLP (diese erfolgen regelmäßig im Ermessen von SPLP).

Ein Sprecher für Smart Pharma kommentierte: "Unsere Smart-ACT-Plattform ist ein neuartiges Tool, das die Branche der Umnutzung und Entdeckung von Wirkstoffen völlig neu erschaffen wird. Bisher wurde sich hier auf einzelne, zufällige Entdeckungen verlassen; der ursprüngliche Fokus lag in seltenen Erkrankungen und ungedecktem medizinischen Bedarf mit Unterstützung der Muttergesellschaft Aptorum Group Limited. Wir freuen uns, die Gemeinschaft und Teilnehmende mit ähnlichen Zielen mit an Bord zu nehmen, sodass dank des SMPT Tokens alle von unseren spannenden Initiativen profitieren können."

SPLP plant die Zusammenarbeit mit Dritten, um im 2. Quartal 2019 einen Sekundärmarkt für das SMPT zu erschaffen; weitere Informationen werden auf der Website und in den sozialen Medien veröffentlicht. Das SMPT Token kann nicht durch Teilnehmende in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern erworben werden. Alle potentiellen Inhaber des SMPT Tokens müssen auf der Website SMTPH.com ein "Whitelisting"-Verfahren durchlaufen, um sich für das Token zu qualifizieren. Dazu müssen Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und geltende Antikorruptionsverfahren (AML) eingehalten werden.

Weitere Informationen zur Smart-ACT-Plattform finden Sie auf unserer Website: http://www.smtph.com.

Weitere Informationen zum Smart Pharma Token, SMPT, finden Sie auf unserer Website: http://www.smtph.com/token.

Weitere Informationen zu Aenco finden Sie auf der Website: http://www.aencoin.com.

Über Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) ist ein Pharmazieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung eines breitgefächerten Sortiments an therapeutischen und diagnostischen Technologien für ungedeckten medizinischen Bedarf verschrieben hat. Aptorum Group verfolgt therapeutische und diagnostische Projekte in den Bereichen Neurologie, Infektionskrankheiten, Gastroenterologie, Onkologie und anderen Krankheiten; außerdem beherbergt das Unternehmen Projekte zu nichttherapeutischen Bereichen wie Chirurgierobotern und dem Betrieb seiner medizinischen Klinik in Hongkong, Talem Medical, mit ursprünglichem Fokus auf der Behandlung chronischer Erkrankungen, wie sie sich aus dem sesshaften Lebensstil der Moderne und der alternden Bevölkerung ergeben.

Weitere Informationen zur Aptorum Group erhalten Sie unter www.aptorumgroup.com.

Über Smart Pharma

Smart Pharmas Holdinggesellschaft SMTPH Limited und die dazugehörigen Konzerngesellschaften sind hundertprozentige Tochterunternehmen der Aptorum Group Limited, deren Schwerpunkt auf dem Einsatz der Smart-ACT-Plattform liegt, die die pharmazeutische Entdeckung und Entwicklung revolutionieren soll.

Weitere Informationen über Smart Pharma erhalten Sie unter www.smtph.com.

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Aussagen bezüglich der Aptorum Group Limited und ihrer Erwartungen für die Zukunft, Pläne und Prognosen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. In diesem Zusammenhang sind sämtliche in der Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Hinweise darauf geben Begriffe wie "möglicherweise", "sollten", "erwarten", "planen", "davon ausgehen", "könnten", "beabsichtigen", "abzielen", "prognostizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell" und "weiterhin" bzw. deren Verneinungen. Aptorum trifft diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage der aktuellen Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und Trends, die wohl einen Einfluss auf das Geschäft, die finanzielle Situation und den Outcome von Maßnahmen haben werden. Der Stand der zukunftsgerichteten Aussagen entspricht dem Datum der Pressemitteilung und unterliegt Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, insbesondere Risiken hinsichtlich angekündigter Management- und Verwaltungsänderungen, der Fortführung der Dienste und Verfügbarkeit wichtiger Angestellter, der Fähigkeit, das Produktsortiment durch weitere Produkte für weitere Kundensegmente zu erweitern, der erwarteten Wachstumsstrategien der Aptorum Group Limited, der erwarteten Trends und Herausforderungen im entsprechenden Geschäftsbereich und die Erwartungen und Risiken hinsichtlich der Lieferkette und ihrer Stabilität, sowie die im Form 20-F der Aptorum Group beschriebenen und spätere Einreichungen bei der SEC. Die Aptorum Group plant keine Aktualisierung der in der Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Ereignisse oder Situationen ergeben.

Die vorliegende Mitteilung stellt kein Verkaufs- bzw. Kaufangebot bezüglich Sicherheiten dar und es werden auch keine Sicherheiten in Gerichtsbarkeiten verkauft, in denen das Angebot, das Ersuchen oder der Verkauf vor einer Eintragung oder Qualifizierung laut Sicherheitengesetz der Gerichtsbarkeit gesetzeswidrig wäre. Sicherheiten werden nur durch ein Prospekt im Einklang mit den Vorgaben aus Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten.

Investoren sind angehalten, sich auf ihre eigenen Bewertungen der Aptorum und ihrer Sicherheiten unter Einbeziehung der Vorteile und Risiken zu verlassen. Nichts in der vorliegenden Pressemitteilung sollte als Versprechen oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Performance der Aptorum Group oder der Smart Pharma Group angesehen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190424005100/de/

Contacts:

Für die Aptorum Group Limited

Investoren- und Medienkontakt

Tel.: +852 2117 6611

E-Mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Website: http://www.aptorumgroup.com

Für Smart Pharma

Informationsanfragen

Tel.: +852 2117 6611

E-Mail: info@smtph.com

Website: http://www.smtph.com