flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Während der japanische Nikkei225 um 0,27 Prozent auf 22.200,00 Punkte verlor, konnte der australische ASX200 um 0,99 Prozent auf 6.382,10 Zähler kräftig zulegen. Die US-Futures hingegen notierten seit der asiatischen Handelszeit im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.232,99 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 12.235,51 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.331/12.815 und 13.597 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 11.940/11.550 und 11.066 Punkten in Betracht. Der Xetra-DAX ist mit dem Schlusskurs vom Dienstag gemäß des RSI-Indikators mit 79,9 Punkten weiterhin technisch enorm überkauft. Die Verlaufshochs von 12.029 und 11,823 Punkten blieben als Anlaufziele der Bären im Rahmen einer möglichen Korrekturbewegung im Fokus.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/