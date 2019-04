Am Mittwochabend veröffentlicht Facebook seine Quartalszahlen. Im Vorfeld zeigen sich die Titel gut behauptet; eine Aktie kostet derzeit so viel wie zuletzt im August vergangenen Jahres. Aber: Der Titel zeigt sich aktuell bereits leicht überkauft. Langfristig jedoch überzeugt die Facebook-Aktie auf der Long-Seite. Was den Titel so attraktiv...

