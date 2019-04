Chinas nationale Raumfahrtagentur gab am Dienstag bekannt, dass sie bald Regeln zur Regulierung der kommerziellen Raketenherstellung, Testflüge und Raketenstarts bekannt geben wird. Ein neues Weltraumgesetz wurde in den Gesetzgebungsplan des Parlaments aufgenommen und könnte in den nächsten drei bis fünf Jahren eingeführt werden, berichtet China Space News und zitiert eine Präsentation auf der Industriekonferenz ...

