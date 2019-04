Amazon wird immer stärker. Der Wert konnte am Dienstag einen weiteren Aufschlag einfahren und legte gleich um 3,7 % zu. Viel wichtiger aber scheint, dass die Kurse nun sehr eindeutig a) im charttechnischen Aufwärtstrend und b) in der Nähe von Rekorden sind. Wird dieser Lauf in den kommenden Tagen anhalten, bleibt das Kursziel 2.000 Euro. Ein echter Lauf kündigt sich an.

2.000 Euro locken

Die Aktie hat vor allem davon profitiert, dass die Erwartungen an das Ergebnis nach oben schnellen. ... (Mark de Groot)

