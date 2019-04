Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vinci nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe starke Umsatzzahlen berichtet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als von ihm erwartete Einnahmen aus Mautgebühren für französische Autobahnen sowie höhere Umsätze im Bau-Bereich sowie vom Straßenbau-Unternehmen Eurovia seien der Grund dafür./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 20:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-04-24/10:57

ISIN: FR0000125486