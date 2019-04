Köln (ots) - Mode ist ihre Leidenschaft! 12 Design-Talente träumen davon, irgendwann bei den Großen der Modewelt mitspielen zu können und Deutschlands beliebtester Star-Designer Guido Maria Kretschmer hilft ihnen dabei. "Ich glaube, dass es für erfolgreiche Designer unerlässlich ist, sich um die zu kümmern, die ganz am Anfang stehen. Das ist die Idee von 'Guidos Masterclass'. Ich möchte also das zurückgeben, was ich selbst erlebt habe. Denn auch ich hatte Mentoren und Unterstützer und es ist schön, jungen Talenten die Chance zu geben, in den Markt zu kommen, sodass man sie wahrnimmt", so Guido Maria Kretschmer über seine neue Sendung, die am Montag, 29. April um 20:15 Uhr bei VOX startet. Als Gewinn locken nicht nur 50.000 Euro und eine dreiseitige Foto-Anzeigenstrecke in der deutschen VOGUE, sondern auch die Chance, ein Jahr lang von Guido als Mentor unterstützt zu werden. Jung-Designerin Melanie: "Ein Jahr von Guido begleitet zu werden, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das wäre für mich das Allergrößte!" Welches Nachwuchstalent geht als Sieger aus "Guidos Masterclass" hervor?



Aufnahmeprüfung für "Guidos Masterclass"



In Folge 1 steht die Aufnahmeprüfung in der Modemetropole Berlin an, denn von den zwölf besten Design-Talenten Europas schaffen es nur acht in Guidos Meisterklasse. Ihre Aufgabe: Die Nachwuchsdesigner müssen ein Kleid aus Partyutensilien designen. Eine sehr große Herausforderung, denn es gibt nur untragbare Materialien wie Strohhalme, Servietten, Süßigkeiten oder Regenschirme. Guido erinnert sich an seine Anfänge: "Ich habe auch schon sehr viele ungewöhnliche Materialien eingesetzt. Zu Beginn meiner Laufbahn vor allem deshalb, weil ich mir gar nichts anderes leisten konnte - da habe ich aus Kissenbezügen, Tischdecken oder Vorhängen Kleidung genäht."



Jung-Designer Robin wird sofort kreativ: "In meinem Kopf schießen die Ideen gerade rein. Wo erkenne ich Farben, die funktionieren, wie kann ich daraus etwas Spannendes machen?" Dominique hadert währenddessen noch: "Als ich alles auf meinem Tisch ausgebreitet habe, sah ich erst, was ich alles mitgenommen hatte. Ich war im ersten Moment überfordert." Schließlich entscheidet sie sich für eine aufwändige Kreation: "Ich habe Teppiche mitgenommen, die ich nun in Einzelteile zerlege, um dann Fransen für das Kleid herzustellen." Aber schon die ersten Schritte an der Nähmaschine werden für sie zur echten Geduldsprobe, denn die Teppichschichten sind für die Maschine zu dick.



Chefredakteurin der deutschen VOGUE besucht die Talente



Doch die zwölf Design-Talente stehen nicht nur unter der Beobachtung von Guido, denn sie bekommen auch noch Besuch von der Chefredakteurin der deutschen VOGUE - Christiane Arp will sie kennenlernen und sich ihre Arbeiten ansehen. Ein Ritterschlag für jeden Designer! "Der Weg in die Modewelt ist ein unglaublich harter Weg. Und es bedeutet Arbeit, sich immer zu hinterfragen - auch da, wo es fast schmerzhaft wird", so Christiane Arp. Können die Jung-Designer bei der deutschen VOGUE-Chefin mit ihren Kreationen einen bleibenden Eindruck hinterlassen?



Laufsteg-Präsentation mit hochkarätigen Experten



Wer in "Guidos Masterclass" kommt, entscheidet sich nach drei Tagen schließlich auf dem Laufsteg. Denn die Design-Talente müssen auf einer Modenschau ihre Kreationen präsentieren. Guido: "Ein lebendiges Model auf dem Laufsteg kann der Himmel auf Erden sein und dann hat man die Chance, wirklich zu sehen, ob ein Designer begabt ist." Für die Bewertung der Looks hat sich Guido mit Supermodel Karolína Kurková und Kreativdirektor Donald Schneider hochkarätige Experten an die Seite geholt.



Wer kann die Partyutensilien am besten in Szene setzen und hat den perfekten Plan? Das zeigt VOX am 29. April um 20:15 Uhr in der 1. Folge der Design-Competition "Guidos Masterclass".



Sendungsübersicht:



- 29.4.: Folge 1, Aufgabe "Welcome Party", Experten: Donald Schneider & Karolína Kurková - 6.5.: Folge 2, Aufgabe "Sex Sells", Experten: Anne Meyer-Minnemann & Wolfgang Joop - 13.5.: Folge 3, Aufgabe "Hommage an Yves Saint Laurent & Marrakesch", Inspirationsort: Marrakesch, Experten: Tatjana Patitz & Dominique Deroche - 20.5.: Folge 4, Aufgabe "Emotionen", Experten: Palina Rojinski & Tom Junkersdorf - 27.5.: Folge 5, Aufgabe "Dandy", Inspirationsort: Dublin, Experten: Andrea Ketterer & Bent Angelo Jensen - 3.6.: Folge 6 / Finale, Aufgabe "Express yourself", Experten: Iris Berben, Anita Tillmann & Joachim Schirrmacher



Alle Folgen von "Guidos Masterclass" sind 7 Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW abrufbar.



