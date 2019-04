Die Baader Bank hat Wirecard nach dem Einstieg von Softbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Nachricht, dass der japanische Technologiekonzern neuer Ankerinvestor bei dem deutschen Zahlungsabwickler werde und die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft schmiedeten, sei klar positiv, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Japan und Südkorea seien im Grunde noch weiße Flecken auf der Landkarte von Wirecard gewesen. In diesen beiden Ländern könne Wirecard nun mit seinen Produkten vorankommen. Die starke Umsatzdynamik dürfte der Dax-Konzern beibehalten, wenn nicht sogar. beschleunigen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 08:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-04-24/11:13

ISIN: DE0007472060