Wie lief es eigentlich zuletzt im Großkundengeschäft für den VW-Konzern? Dazu gab es von VW am Dienstag ein Update. Zunächst der Hinweis: Beim Begriff Flottenmarkt geht es hier um Fuhrparks von 10 oder mehr Fahrzeugen. Der Flottenmarkt ist in Deutschland im 1. Quartal 2019 laut dem Leiter Volkswagen Group Fleet International um 6% gewachsen. Der VW-Konzern konnte im deutschen Flottenmarkt mit +14,5% überdurchschnittlich zulegen und so seinen Marktanteil steigern. Um welche Dimensionen es da geht: ... (Peter Niedermeyer)

