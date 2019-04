FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.04.2019 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2750 (2630) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 325 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1065) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE REINITIATES HSBC WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 670 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 620 (660) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3700 (3600) P - DEUTSCHE BANK RAISES GREAT PORTLAND TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 820 (720) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1020 (940) P - DEUTSCHE BANK RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 525 (527) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2300 PENCE - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 360 PENCE - JPMORGAN RAISES HASTINGS GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 265 (240) P - JPMORGAN RAISES SAGA PLC TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 80 PENCE - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1100 (1090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES MAJESTIC WINE WITH 'BUY' - TARGET 500 PENCE - UBS CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 27 (32) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4400 (4300) PENCE - 'NEUTRAL'



