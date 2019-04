Zürich - Die Stimmung von Ökonomen und Analysten mit Blick auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich merklich aufgehellt. Der sogenannte CS-CFA-Indikator Schweiz, der die Erwartungen der Experten misst, liegt mit -7,7 Punkten nach -26,9 Punkten im Vormonat nur noch knapp im negativen Bereich.

Die Erwartungen an die mittelfristige konjunkturelle Entwicklung der Schweiz seien deutlich weniger pessimistisch ausgefallen als noch in den Vormonaten, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Credit Suisse. Der Wert von -7,7 Zählern spiegle die Ansicht, dass die Konjunktureintrübung bald vorüber und die Talsohle erreicht sein dürfte. Knapp 70 Prozent der Befragten Analysten gehen allerdings davon aus, dass sich die Wirtschaftslage ...

