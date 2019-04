Bonn (www.anleihencheck.de) - In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben die Renditen am deutschen Kapitalmarkt spürbar nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.Ausschlaggebend seien die immer skeptischer eingeschätzten Konjunkturaussichten für die EWU und die damit immer weiter verringerte Aussicht auf eine EZB-Leitzinswende in absehbarer Zukunft gewesen. Einen letzten Abwärtsimpuls hätten die Kapitalmarktzinsen gegen Ende März erhalten, als Äußerungen Draghis dahingehend interpretiert worden seien, dass die EZB ihren Einlagezinssatz noch weiter absenken könnte. Allerdings habe der EZB-Rat nachfolgend keine großen Neigungen gezeigt, einen derartigen Schritt ernsthaft ins Auge zu fassen oder eine Staffelung des Einlagezinses zu beschließen, die eine weitere Absenkung der untersten Grenze für die EZB-Zinsen erleichtern würde. ...

