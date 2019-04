Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 28. April 2019, 10.05 Uhr Erstausstrahlung



Der renommierte russische Pianist Lev Vinocour spielt im Scheremetjew-Palast seiner Heimatstadt Sankt Petersburg selten aufgeführte Stücke von den Schweizer Komponisten Paul Juon, Jacques Handschin und Emil Frey. 3sat zeigt das Konzert "Lev Vinocour - Schweizer Klavierabend in Sankt Petersburg" von 2018 am Sonntag, 28. April 2019, um 10.05 Uhr in Erstausstrahlung.



Lev Vinocours musikalische Ausbildung führte ihn für mehrere Jahre in die Schweiz. Dort entdeckte er seine Liebe zu den Schweizer Komponisten Juon, Handschin und Frey. Allen dreien ist gemein, dass sie lange Zeit in Russland lebten und von der russischen Musik beeinflusst waren. In Petersburg führte Vinocour Stücke auf, die nur sehr selten gespielt werden. Es sind allesamt Werke, die in Russland entstanden sind oder sich auf Russland beziehen.



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/levvinocour



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121