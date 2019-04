Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel von 5,65 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des italienischen Versorgers habe sich in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten stark entwickelt und sollte dies auch weiterhin können, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das innerhalb der europäischen Branche führende Ergebniswachstum je Aktie von erwarteten 7 Prozent pro Jahr für die kommenden fünf Jahre./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-04-24/12:55

ISIN: IT0003128367