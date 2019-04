Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Texas Instruments nach Zahlen zum ersten Quartal von 118 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chip-Spezialist habe solide abgeschnitten und einen überraschend hohen Umsatz erwirtschaftet, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sur hob zudem den starken Barmittelzufluss positiv hervor und rechnet nun mit einem etwas höheren Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-04-24/13:01

ISIN: US8825081040