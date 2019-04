Zürich (ots) - Die Vista Holding Group AG, ein Schweizer Investmenthaus mit langjähriger Erfahrung im Investmentmanagement, hat heute die angestrebte Notierung auf dem Schweizer Markt bekanntgegeben. Der angestrebte Börsengang soll durch Ausgabe von Inhaberaktien im vierten Quartal 2019 erfolgen.



Mit einer Schweizer Investmenttradition von 30 Jahren Erfahrung hat Vista Holding Group AG eine tiefgreifende Expertise in den Bereichen Immobilien, LNG-Gas und Telekommunikation entwickelt und gilt als Pionier auf dem Gebiet der LNG-Investments für Privatanleger. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Projektentwicklung, über den Ankauf und Verwertung von Immobilien in B-Lagen, bis hin zur Realisierung von Lösungen für die Telekommunikationsbranche und mittelbare Investments in LNG-Entwickler. Mit seinen drei strategischen Geschäftssegmenten Immobilien, Telekommunikation und LNG (Flüssiggas) ist Vista Holding Group in mehr als 20 Ländern aktiv und hervorragend positioniert, um Kunden direkt vor Ort als auch global zu unterstützen. Mit über 50 Mitarbeitern wird die Vista Holding Group AG in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 40 Millionen EUR und ein bereinigtes EBIT von 1,8 Millionen EUR erzielen.



Vista Holding Group AG strebt Notierung an der Schweizer Wertpapierbörse an



Vista Holding Group AG hat die Planungsphase abgeschlossen und die Unterlagen bei der Schweizer Aufsichtsbehörde eingereicht. Für die Kapitalisierung kommen zwei Zulassungen für die Vista Holding Group AG-Aktien in Frage - zum regulierten Markt oder die Zulassung zum nichtkotierten Markt ohne weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Schweizer Wertpapierbörse.



"Mit unserer Erfolgsgeschichte basierend auf unseren analytischen Fähigkeiten, maßgeschneiderte Asset-Lösungen zu liefern und dabei Vorgaben für Kosten und Termine zu erfüllen, bedienen wir hoch anspruchsvolle Kunden. Mit dem Zugang zum Kapitalmarkt wollen wir das Wachstumspotenzial in unseren Zielmärkten voll ausschöpfen. Die internationale Bekanntheit von Vista Holding Group AG wird bei Kunden und potenziellen Mitarbeitern nochmals deutlich zunehmen", sagt Karl-Heinrich Gasser, CEO von Vista Holding Group AG. Der erfolgreiche Spezialist für Ipos und gleichzeitig Chief of Compliance der Vista Holding Group AG, Dr. Bernstein, hat viele Börsengänge großer Konzerne begleitet und wird nun voraussichtlich im 3. Quartal 2019 auch die Vista Holding Group an die Börse führen. Gut positioniert, um von globalen Makrotrends zu profitieren Vista Holding Group AG ist hervorragend positioniert, um in den strategischen Geschäftssegmenten Immobilien, LNG und Telekommunikation profitabel zu wachsen. Unterstützt wird das Wachstum in diesen Segmenten von globalen Makrotrends wie der Digitalisierung, dem fortschreitenden Bevölkerungswachstum und dem Wandel im Energiegeschäft.



Der für Vista Holding Group AG relevante Markt, d.h. der für Immobilien zugängliche und auch von Vista Holding bediente Markt, soll nach eigener Einschätzung im Zeitraum 2019 bis 2022 für das Segment Immobilien durchschnittlich um 7% pro Jahr, für das Segment LNG um 4% pro Jahr und für das Segment Telekommunikation um 8% pro Jahr wachsen. Der gesamte relevante Markt wird nach eigener Berechnung im Jahr 2022 eine Größe von über 1,5 Milliarden EUR erreichen, was einem stabilen Wachstum entspricht.



Pressekontakt: Vista Holding Group AG Talacker 41, CH - 8001 Zürich. Switzerland Email: info@vistainvestment.de Telefonnummer: +41 445 122 150