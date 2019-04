CA Immo hat im ersten Quartal 2019 Mietverträge im Ausmaß von rd. 10.000 m² Mietfläche in Prag abgeschlossen. Das Bürogebäude Nile House im Prager Stadtteil Karlín mit mehr als 19.000 m² Mietfläche ist nunmehr vollständig vermietet. So wird u. a. das Co-working-Unternehmen "Spaces" als neuer Mieter rund 3.500 m² Bürofläche in Nile House beziehen. Auch das rund 22.500 m² Bürofläche fassende Visionary in Prag 7 ist nun vollständig vermietet.CA Immo ( Akt. Indikation: 31,30 /31,43, 0,21%) Gut läuft es auch bei UBM beim Quartier Belvedere: Bereits eineinhalb Jahre vor Fertigstellung sind knapp die Hälfte der Flächen an Mieter vergeben. Unternehmen wie CBRE, die ...

