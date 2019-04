Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.934,50 -0,12% +17,59% Euro-Stoxx-50 3.512,85 +0,26% +17,04% Stoxx-50 3.195,13 +0,30% +15,76% DAX 12.341,59 +0,87% +16,88% FTSE 7.502,85 -0,27% +11,82% CAC 5.593,06 +0,02% +18,23% Nikkei-225 22.200,00 -0,27% +10,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,41 +43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,98 66,30 -0,5% -0,32 +40,6% Brent/ICE 74,41 74,51 -0,1% -0,10 +35,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,66 1.272,40 -0,1% -0,75 -0,9% Silber (Spot) 14,82 14,83 -0,1% -0,01 -4,4% Platin (Spot) 888,35 887,00 +0,2% +1,35 +11,5% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,5% +0,02 +10,3%

Die Ölpreise kommen nach ihrem jüngsten Höhenflug leicht zurück. Die Rohöllagerbestände in den USA waren in der zurückliegenden Woche laut American Petroleum Institute (API) deutlich gestiegen. Für die im Verlauf anstehenden offiziellen Daten der Energy Information Administration (EIA) erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei gibt einmal mehr die Berichtssaison die Richtung vor. So hatten am Vortag überzeugende Quartalsergebnisse Dow & Co auf neue Jahreshochs geschoben. "Die Gewinnerwartungen wurden zwar gesenkt, doch es stellt sich heraus, dass die Dinge viel besser laufen als erwartet", sagt Randy Warren, Chief Investment Officer von Warren Financial. "Die Märkte haben die Basis, um weiter nach oben zu laufen", ergänzt der Teilnehmer. Von den 104 Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang ihre Geschäftsberichte vorgelegt haben, wurden von 78 Prozent die Markterwartungen übertroffen, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht. Im vierten Quartal hatten lediglich 65 Prozent die Analystenschätzungen übertroffen. Allerdings sind die aktuellen Erwartungen deutlich niedriger, nachdem die Schätzungen in den vergangenen Monaten kräftig gesenkt worden waren. Bei den Einzelwerten dürfte es für die Ebay-Aktie nach oben gehen. Ein Wachstum der aktiven Nutzer hatte dem Online-Marktplatz einen guten Jahresauftakt beschert. Die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen im ersten Quartal veranlassten den Konzern zu einer Anhebung der Jahresprognose.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City

22:20 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Sixt SE, Ergebnis 1Q

- Hypoport AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -0,6 Punkte zuvor: -0,7 Punkte -US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Aktienmärkten in Europa geht es zur Wochenmitte kräftig nach oben. Die Berichtssaison hat, wie zum Beispiel SAP aus Deutschland, überzeugende Zahlen geliefert. Aber auch die Schweizer Credit Suisse hat eine gute Vorlage für die Branche geliefert. Hier steht jedoch vor allem die Deutsche Bank mit ihren Quartalszahlen am Freitag im Fokus, zumal auch auf Aussagen über das mögliche Zusammengehen mit der Commerzbank gewartet wird. Der enttäuschende ifo-Geschäftsklima-Index trübt die Stimmung dagegen nicht. Der DAX und der Euro-Stoxx-50 haben im Verlauf jeweils neue Jahreshochs markiert. Den Euro-Stoxx-50 belasten allerdings leicht die schwachen Ölwerte. Aber auch die europäischen Versorger notieren im Minus, nachdem die Analysten von Merrill Lynch Eon um zwei Stufen auf "Reduce" nach "Buy" gesenkt haben sollen. Für die Wirecard-Aktie geht es 8,5 Prozent nach oben. Der DAX-Konzern hat mit dem japanischen Softbank-Konzern eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Softbank steigt dabei mit 900 Millionen Euro über eine Wandelanleihe bei Wirecard ein, was am Markt als Vertrauensbeweis für das angeschlagene Unternehmen gewertet wird. Nach starken Zahlen rücken SAP um 8,3 Prozent vor. Für Credit Suisse geht es 2,7 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen, und das überrascht bei dem Umfeld positiv", sagt ein Händler. Der europäische Bankensektor notiert kaum verändert. Novartis hat im ersten Quartal den Umsatz und das Ergebnis gesteigert und die Prognose für das operative Ergebnis 2019 angehoben. Die Aktie legt um 2,6 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1209 -0,12% 1,1205 1,1206 -2,2% EUR/JPY 125,36 -0,16% 125,28 125,40 -0,3% EUR/CHF 1,1416 -0,30% 1,1430 1,1448 +1,4% EUR/GBP 0,8662 -0,18% 0,8671 0,8657 -3,8% USD/JPY 111,84 -0,03% 111,80 111,90 +2,0% GBP/USD 1,2938 +0,04% 1,2922 1,2944 +1,4% Bitcoin BTC/USD 5.437,26 -2,38% 5.605,63 5.573,14 +46,2%

Der Euro notiert über der Marke von 1,12 Dollar seitwärts. Der überraschend schwache ifo-Index belastet die Gemeinschaftswährung insgesamt kaum. Der Euro liegt weiterhin über den Tiefstständen vom Vortag, als er bis auf 1,1192 Dollar abgerutscht war.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In Ostasien und Australien hat sich am Mittwoch ein positiver Trend durchgesetzt. Wichtige Börsenplätze wie die in Tokio, Hongkong und Seoul zogen jedoch nicht mit und zeigten sich mit Abgaben, nachdem Tokio und Hongkong im Verlauf noch Gewinne verbucht worden hatten. Schanghai pendelte zwischen Ab- und Aufschlägen. Die mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen in den USA, die die Wall Street auf neue Allzeithochs getrieben hatten, stützten die Kurse der Region, bei einer Minderheit der Handelsplätze aber nicht nachhaltig. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt einmal mehr vom anziehenden Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft schwächte. Autowerte präsentierten sich schwach, Nissan gaben 4 Prozent ab. Laut Berichten sollte der Konzern kurz vor einer Senkung des Ausblicks stehen, die dann auch nach Börsenschluss kam. Der Konzern senkte nach einem schwierigen Schlussquartal seine Prognose für das im März beendete Geschäftsjahr 2018/19 deutlich. Die Börsen in China wurden gebremst von den verschärften Sanktionen der USA gegen den Iran, die auch neue Sanktionen gegen China nach sich ziehen könnten, wobei das Handelsabkommens mit den USA noch immer nicht unter Dach und Fach ist.

CREDIT

Keine nennenswerte Reaktion zeigt der europäische Kreditmarkt auf einen schwächeren ifo-Geschäftsklimaindex. Der Index ist im April auf 99,2 von 99,7 Punkte gefallen, erwartet wurde ein Anstieg auf 99,9. Auch wenn die deutschen Unternehmen noch nicht so recht an den Aufschwung teilen, scheint der Kreditmarkt diese Skepsis nicht zu teilen. Die Anleger setzen vor allem darauf, dass die von der chinesischen Regierung gesetzten Konjunkturimpulse in den kommenden Monaten auch das Wachstum in Europa stützen werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP schnürt großes Paket für rasanteres Wachstum und Margenschub

SAP will nach dem überraschend starken Wachstum im ersten Quartal das Geschäft in den kommenden Jahren noch stärker auf Profitabilität trimmen und hat dazu ein umfassendes Paket geschnürt. Ziel ist es, bis 2023 die operative Marge jährlich um durchschnittlich 1 Prozentpunkt und somit insgesamt um 500 Basispunkte zu erhöhen. Die Cloud-Bruttomarge soll auf bis zu 75 (2018: 63,1) Prozent hochgehen. Der Vorstand will SAP damit zur Nummer 1 in allen Cloud-Anwendungen machen.

Elliott hält bei SAP bis 2023 fast EPS-Verdoppelung für möglich

Der SAP-Vorstand bekommt Rückendeckung für seine Initiativen zur Wertsteigerung und zur operativen Verbesserung. Die als aktivistischer Investor bekannte Elliott Management Corp, die mit 1,2 Milliarden Euro beim Softwarekonzern engagiert ist, sieht jetzt das Potenzial, 2023 einen Gewinn je Aktie (EPS) von 8,50 (2018: 4,35) Euro zu erreichen. Die Aktie sei zudem "im Verhältnis zum Umsatzwachstum konsequent unterbewertet".

Vorsteuergewinn von Primark-Mutter AB Foods sinkt im Halbjahr um 15%

Die Primark-Mutter Associated British Foods Plc hat aufgrund von höheren Kosten im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen prozentual zweistelligen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Prognose für das Gesamtjahr, das Mitte September endet, bestätigte AB Foods.

Randstad gewinnt Marktanteile und verbessert Bruttomarge

