Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



YOU Summer Stage und offene Autogrammstunde mit Eunique, Lotte, Jannik Brunke, ApoRed und vielen mehr.



Das YOU Summer Festival vom 24. bis 26. Mai 2019 macht seinem Namen alle Ehre und bietet seinen jungen Besuchern eine mega Bühnenshow. Anmoderiert werden Eunique, Lotte, Jannik Brunke, ApoRed, Leon Machère, Enyadres und viele andere durch Savannah Brandt (bigFM) sowie den JAM FM Moderatoren. Darüber hinaus können sich die Jugendlichen auf den "TubeTour meets YOU" Showcase freuen. Dalia, Itsofficialmarco, Rickfouu, Schildizzl, Matteo Markus Bok begeistern zusammen mit weiteren Social Media Stars ihre Fans auf der Bühne. Die Bühne zum Beben bringen auch die lustigen und verrücken Showeinlagen von KISS FM, bigFM und JAM FM. BigFM holt die Beatbox-Legende Eklips sowie Dj Antar auf die Stage. Von JAM FM sind auf der Bühne Tobi Lee, Dennis, Gloria, Dan und DJ Cooper.



"In diesem Jahr haben wir es wieder geschafft, die verschiedenen Musikgeschmäcker der Jugendlichen auf eine Bühne zu bringen.", erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter des YOU Summer Festivals. "Wir bieten auf unserer YOU Summer Stage für jeden etwas: von Rap, RnB, Pop, Rock bis hin zu Singer-Songwriter sowie Bühnenshows mit den Top Influencern und Radiosendern. Ich freue mich sehr auf dieses Wochenende.", so Barkowski weiter.



Offene Autogrammstunde



Wer seinem Lieblingsmusiker besonders nah sein möchte, holt sich sein ganz persönliches Autogramm in der offenen Autogrammstunde zu folgenden Zeiten:



Samstag, 25. Mai ab 16:00 Uhr: Eunique, Leon Machere und ApoRed Sonntag, 26. Mai ab 15:00 Uhr: Lotte, Jannik Brunke und Enyadres



Für ein Meet&Greet mit den Social Media Stars stehen begrenzt "TubeTour meets YOU" Tickets zur Verfügung.



Hinweise zu Tickets, Sonderaktionen und Rabatten finden Sie auf unserer Webseite www.you.de/Besucher/Tickets/.



Weitere Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, auf Instagram www.instagram.com/you.berlin/ und twitter.com/YOUberlin .



BILDUNTERSCHRIFTEN Bild 1 - YOU 2019 Banner Artist Bild 2 - YOU Summer Stage



Über das YOU Summer Festival



Vom 24. bis 26. Mai 2019 verbindet die YOU in Berlin zum 21. Mal Festival-Feeling mit Lifestyle, Sport und Bildung. Hier treffen Jugendliche ihre Social Media Idole live, probieren die neusten Trendsportarten aus und kommen als Nachwuchskräfte in den Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Erstmalig in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit der YOU Squad und der TubeTour die geballte Topriege an Social Media Stars. Neben all den Lifestyle, Beauty, Musik und Sport Bereichen, hat das YOU Summer Festival auch sozial-gesellschaftliche Themenschwerpunkte, die zusammen mit verschiedenen Ausstellern umgesetzt werden. Veranstalter ist die Messe Berlin.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Emanuel Höger Pressesprecher Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication Unternehmensgruppe Messe Berlin Messedamm 22 14055 Berlin www.messe-berlin.de Twitter: @MesseBerlin



YOU: Christina Thomas Junior PR Manager T: (030) 3038-2342 christina.thomas@messe-berlin.de www.you.de Twitter: @YOUberlin YouSummerFestival you2019