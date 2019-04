Der deutsche Leitindex befindet sich nach wie vor in einem starken Aufwärtstrend, da er am Mittwoch der stärkste Aktienmarkt in Europa ist. Der DE30 legt um 0,7% zu und wird bei 12.350 Punkten gehandelt - der höchste Stand seit September 2018. Wirecard (WDI.DE / WKN: 747206) konnte nach den Nachrichten über die Großinvestition der SoftBank um 9,4% zulegen. Die DE30-Gewinne kommen trotz einer weiteren Warnung der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex verfehlte die Prognosen und die Fertigungskomponente ...

