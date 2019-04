Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple vor Zahlen von 140 auf 182 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Rod Hall misst den Papieren des iPhone-Herstellers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Die Nachfrage nach den Smartphones habe sich wohl nicht weiter abgeschwächt. Mit Blick Richtung Jahresende sieht der Experte dann aber zunehmende Risiken für die Markterwartungen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 23:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-04-24/13:42

ISIN: US0378331005