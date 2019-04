Hamburg (ots) -



Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechte veranstaltet GEOlino, das Wissensmagazin für Kinder, in Kooperation mit RTL Radio Deutschland am 25. August auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin erstmals "GEOlino LIVE", ein Open-Air-Konzert für die ganze Familie.



Unter dem Motto "gute Musik für eine bessere Welt" treten namhafte Künstler auf. Zum Line-Up gehören Die Lochis, Deutschlands populärste Musik- und Comedy-Zwillinge, Sängerin Namika, Sänger und Entertainer Bürger Lars Dietrich und Volker Rosin sowie die Band 3Berlin, bekannt durch ihr Album "Nicht von schlechten Eltern". Moderiert wird die Veranstaltung von Tobias Krell, dem Protagonisten der Kinderwissenssendung "Checker Tobi". Neben den Konzerten erwartet die Familien ein Rahmenprogramm von GEOlino, unter anderem zum Thema Kinderrechte in Zusammenarbeit mit UNICEF.



Martin Verg, GEOlino-Chefredakteur: "Kinder haben Rechte und sollen diese auch kennen! Anlässlich des 30. Geburtstags der UN-Kinderrechtskonvention freuen wir uns, die Glaubwürdigkeit und Bekanntheit von GEOlino zu nutzen, um im Rahmen von GEOlino LIVE den Rechten der Kinder dieser Welt jene Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen."



Tickets können unter www.geolinolive.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Das Einzelticket kostet 25,00 Euro, Familientickets (für vier Personen) sind für 85,00 Euro erhältlich.



Als Partner unterstützt die Deutsche Bahn AG die Veranstaltung.



