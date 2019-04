Künstliche Intelligenz sollte stärker darauf setzen, menschliche Arbeit produktiver zu machen, anstatt sie ersetzen zu wollen. Anderenfalls drohen steigende Ungleichheit und niedrigere Löhne. Ein Gastbeitrag.

Keine Frage: Die Künstliche Intelligenz (KI) verändert jeden Aspekt unseres Lebens. Als Universaltechnologie sind die Anwendungen der KI potenziell endlos. Sie kann einerseits menschliche Arbeit produktiver machen. Sie kann aber auch Aufgaben automatisieren, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden.

Leider geht der aktuelle Trend in der kommerziellen KI-Entwicklung in genau diese Richtung - mit potenziell verheerenden Folgen für die Gesellschaft. Durch den Ersatz von Menschen durch Maschinen in der Produktion reduziert Automatisierung den Anteil der Arbeitskräfte an der Wertschöpfung (und dem Volkseinkommen), trägt zur Ungleichheit bei und kann Beschäftigung und Löhne reduzieren. Anders ausgedrückt: Die Flut der Automatisierung bringt nicht automatisch alle Boote zum Schwimmen.

Schauen wir zurück: Zu Beginn der industriellen Revolution war die Automatisierung ein Motor der Produktivitätssteigerung. Vor allem, seit ab dem späten 18. Jahrhundert das Weben und Spinnen mechanisiert wurde. Die meisten modernen Volkswirtschaften erlebten seit der industriellen Revolution ein robustes Lohn- und Beschäftigungswachstum. Zwar ersetzte die Automatisierung in vielen Bereichen die menschliche Arbeitskraft, zugleich aber entstanden stets andere Technologien, die eine zentrale Rolle der Menschen im Produktionsprozess wiederherstellten und neue Tätigkeiten kreierten, bei denen der Mensch einen komparativen Vorteil hat. Diese Technologien trugen nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...