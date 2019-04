Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing verabschiedet sich wegen der Flugverbote für seinen Mittelstreckenjet 737 Max von seinen Jahreszielen. Da weiterhin unklar ist, wann und zu welchen Bedingungen der absatzstärkste Flugzeugtyp des US-Konzerns wieder abheben darf, will das Management eine neue Prognose erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, wie der Airbus-Rivale am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Chicago mitteilte. Zu den drohenden Kosten infolge zweier Abstürze und der folgenden Flugverbote machte Boeing zunächst keine Angaben.

Im ersten Quartal musste der Flugzeugbauer bereits einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Weil der Hersteller infolge des zweiten Absturzes einer Maschine im März keine neuen Exemplare des Typs mehr ausliefern darf, fiel der Umsatz im ersten Quartal um zwei Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar (20,4 Mrd Euro). Der Überschuss sackte um 13 Prozent auf 2,15 Milliarden Dollar ab.

Boeing hatte ursprünglich angepeilt, in diesem Jahr 895 bis 905 Passagier- und Frachtflugzeuge auszuliefern. Der Umsatz sollte 109,5 bis 111,5 Milliarden Dollar erreichen. Für den Gewinn je Aktie hatte das Management 21,90 bis 22,10 Dollar im Auge. Wegen Schadenersatzforderungen von Fluggesellschaften und Angehörigen der bei den Abstürzen getöteten Passagiere drohen Boeing aber nun hohe Belastungen./stw/jha/

