Mobilität wird sich in den kommenden Jahren gravierend ändern. Das Auto, das im Fahrbetrieb die volle Aufmerksamkeit des Fahrers fordert, verschwindet zunehmend aus Garagen und Parkplätzen. Stattdessen transportieren autonome Mobilitätsdienste die Menschen von A nach B.

Ob sich diese Vision genau so oder in ähnlicher Form durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Dass uns jedoch automatisierte oder autonome Systeme die Fahraufgabe erleichtern oder abnehmen werden, scheint relativ sicher. Alle Vorhersagen über die Mobilität der Zukunft haben jedoch ein gemeinsames das Ziel, nämlich die Anzahl und die Schwere von Unfällen drastisch zu verringern.

Drei Sensortypen für automatisiertes Fahren

Eine Voraussetzung, um die Zahlen der Unfallstatistiken signifikant zu senken, ist die detaillierte und weitreichende Rundumsicht um das gesamte Fahrzeug herum. Für die unterschiedlichen Fahraufgaben bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Umgebungsbedingungen sind drei Sensortypen notwendig: Kamera, Radar und Lidar. Die unterschiedlichen Prinzipien der Umwelterfassung haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen. Per Sensordatenfusion liefern sie jedoch das für das automatisierte Fahren notwendig Umfeldmodell.

Kamera- und Radarsensoren unterstützen den Fahrer in Form von ADAS-Funktionen (Advanced Driver Assistance Systems/ Fahrerassistenzsysteme) schon seit einigen Fahrzeuggenerationen. Die lasergestützte Abstands- und Positionsmessung mit Lidar-Sensoren ist jedoch eine sehr junge Disziplin. Seit den ersten Erfolgen bei der Darpa Gran Challenge, einem bis zum Jahr 2007 ausgetragenen Wettbewerb autonomer Fahrzeuge in den USA, und den Fortschritten in der Laserelektronik entstand ein vielversprechendes Spektrum an Lidar-Konzepten. Wie viele davon die Anforderungen der Automobilindustrie tatsächlich erfüllen können, ist noch ungewiss.

Design von Automotive-tauglichen Lidar-Sensoren

In den vergangenen zwei Jahren hat eine Welle an Neuentwicklungen eingesetzt, um Lidar Automotive-tauglich zu designen. Rotierende Spiegelelemente in den ersten Lidar-Sensoren tasten das 360-Grad-Sichtfeld zeilenweise ab und liefern dabei exakte Angaben zur Entfernung und Position von stehenden oder bewegten Objekten. Die Auflösung in vertikaler Richtung hängt dabei von der Anzahl der Laserdioden ab und bestimmt damit die Baugröße. Bei einer geringen Laseranzahl können kleine Objekte je nach Abstand zwischen zwei Scan-Zeilen unentdeckt bleiben.

Darüber hinaus ist die Positionierung eines 360-Grad-Lidar Sensors ein Dilemma. Mitten auf dem Dach verursacht das eigene Fahrzeug eine Verdeckung im Nahbereich. Zudem ist dieser Montageort unter ästhetischen Gesichtspunkten problematisch. Wird der rotierende Lidar an den Fahrzeugecken oder an den Seiten montiert, bleibt ein großer Teil des Scanbereichs ungenutzt. Ferner stellt die Baugröße dieser Sensoren eine echte Herausforderung bei der Integration in das Fahrzeug dar.

Zunächst sollte die perfekte Lösung ein Solid-State-Lidar sein, auf dessen Chip eine Vielzahl von Lasersendern und -empfängern auf einem Chip integriert sind. Bislang befinden sich diese Sensoren noch in der Entwicklung und es ist unklar, wann sich die technologischen Herausforderungen meistern lassen.

Zwischen den rotierenden und den Solid-State-Lidar-Sensoren befindet sich eine Reihe von Konzepten in der Entwicklung, mit denen sich das Sichtfeld erfassen lässt. Der Flash-Lidar leuchtet den gesamten Bereich mit einem unsichtbaren Infrarotblitz aus und erfasst das reflektierte Licht. Die Zeitdauer vom Aussenden ...

