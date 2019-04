Eine Serie ermutigender Firmenbilanzen lockt weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte. Überraschend schlechte Stimmung in den deutschen Chef-Etagen dämpfte die Kauflaune am Mittwoch aber etwas. Der Dax stieg dennoch um bis zu 0,9 Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 12.349,83 Punkten und steuerte auf den neunten Tagesgewinn in Folge zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...