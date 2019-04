Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH PLC auf "Buy" nach Zahlen mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Der irische Baustoffe-Hersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings seien die Vergleichswerte aus dem Vorjahr auch leicht zu übertreffen gewesen. Auch die Halbjahresziele seien kein Grund, euphorisch zu werden. CRH sei aber auf dem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr 2019 zu erreichen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-04-24/14:05

ISIN: IE0001827041