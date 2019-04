Die Schweizer Großbank UBS hat die B-Aktie von Volvo nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 schwedischen Kronen belassen. Zwar sei die operative Profitabilität im ersten Quartal besser als erwartet gewesen, doch der Auftragseingang des Lkw- und Baumaschinenherstellers habe die Konsensprognose deutlich verfehlt, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem verwies er auf Risiken durch Rechtsstreitigkeiten./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-04-24/14:06

ISIN: SE0000115446