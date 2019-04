Bei Marinomed gehen die Handelsvolumina deutlich nach oben. In den vergangen 5 Handelstagen hat die Aktie um 245.3% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 476.960 Euro, Einfachzählung. Das ist für eine Aktie, die aufgrund der Equity Story langfristig gesehen werden muss, sehr viel. Die begleitende Performance betrug 4.58%. Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 95.8 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von -4,20% .Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: BPG Class A, European Lithium, Valneva SE VZ. Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 98.96 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von -1,04% .Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: DWH Deutsche Werte Holding. (Der Input ...

