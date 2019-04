IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid unterzeichnet Absichtserklärung über CBD-Auftragsfertigung

Naturally Splendid unterzeichnet Absichtserklärung über CBD-Auftragsfertigung

Vancouver, British Columbia, Kanada, 24. April 2019 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. ("Naturally Splendid", NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung mit Prairie Pure (1159705 BC LTD) (Prairie Pure) unterzeichnet hat. Demnach wird Naturally Splendid Cannabidiolextraktionsgeräte für eine Cannabidiolextraktionsanlage zur Auftragsfertigung im Bundesstaat Washington liefern, und Prairie Pure wird durch seine verschiedenen Geschäftsbereiche Industriehanf für die Extraktion von Cannabidiol (CBD) bereitstellen und verarbeiten.

Gemäß der Konditionen der Absichtserklärung wird Prairie Pure, ein kanadisches Unternehmen, die Cannabidiolextraktionsgeräte von Naturally Splendid leasen und diese durch die Firma Asili World Holdings, LLC (Asili) und Plant Relief, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Asili, betreiben. Plant Relief hat für die Ernte von 2019, mit der im August begonnen werden soll, 178 Acres Industriehanf unter Vertrag (die Vertragliche Anbaufläche). Man geht davon aus, dass die Bruttomenge an Biomasse bei guten Wachstumsbedingungen das Potenzial für rund 300.000 Pfund Biomasse mit einem geschätzten Ertrag von 7% CBD aufweist, was wiederum zu einem Ertrag von bis zu 21.000 Pfund CBD-Isolat führen könnte.

Außerdem möchte Plant Relief Verträge mit Hanfanbauern im Bundesstaat Washington abschließen, um deren übrige Biomasse von der Ernte aus dem Jahr 2018 in verschiedene Cannabidiolprodukte, wie zum Beispiel CBD-Isolat und so genannte Full Spectrum-Öle, zu verarbeiten.

Die Konditionen der Auftragsfertigungsvereinbarung zwischen der Vertraglichen Anbaufläche und Asili besagen, dass die Vertragliche Anbaufläche 50% des produzierten CBDs erhält und Asili die restlichen 50% der CBD-Produkte als Gebühr für die Verarbeitung der Hanfbiomasse behält. Asili und NSE werden anschließend die 50% der CBD-Produkte, die Asili erhalten hat, aufteilen, wobei Asili 70% und NSE 30% des Gegenwerts als Leasingzahlung (die Leasingzahlung) erhält. Die Leasingzahlung wird anhand des Nettorestwerts von Naturally Splendids 30-prozentigem Anteil berechnet.

Bryan Carson, Naturally Splendids Executive Vice President of Operations, sagte: Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere CBD-Extraktionseinheiten, die wir im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Wahupta Ventures gekauft haben, sofort zum Einsatz kommen. Es bleibt weiterhin unser Strategieplan, ein wichtiger Hersteller essbarer CBD-Produkte in Kanada zu sein, sobald sich die Bestimmungen so entwickeln, dass diese Art von Produkten erlaubt ist, und wir die jeweiligen Lizenzen erhalten. Wenn die Bestimmungen es erlauben, umfasst der Strategieplan des Unternehmens auch die Produktion unserer eigenen CBD-angereicherten Markenprodukte und wir werden unsere Auftragsfertigungsdienste für unsere wichtigsten Kunden so ausweiten, dass sie auch essbare CBD-Produkte umfassen. Der US-amerikanische Markt für essbare CBD-Produkte ist im Allgemeinen weiter fortgeschritten als aktuell in Kanada, und wir fanden es vernünftig, die Investition, die wir bereits in Extraktionseinheiten getätigt hatten, zu Geld zu machen.

Der President von Naturally Splendid, Craig Goodwin, sagte: Zum ersten Mal in der jüngsten Geschichte hat die USA Kanada beim Hanfanbau überholt. Naturally Splendid in einer Region mit starkem Hanfanbau, wo die Regeln für essbare CBD-Produkte weiter fortgeschritten sind, zu positionieren, ist eine natürliche Entwicklung. Außerdem sind die CBD-Erträge aus Hanf in den USA deutlich höher als bei den Hanfarten in Kanada, wodurch die Verarbeitung kosteneffektiver ist als die Verarbeitung der aktuell zugelassenen Arten in Kanada.

Weitere Informationen zu der Investition des Unternehmens in Extraktionsgeräte finden Sie in Naturally Splendids Pressemitteilungen vom 9. Oktober 2018 und 14. Februar 2019.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen und wir produzieren, kommerzialisieren und lizenzieren eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf und nicht-psychoaktivem Cannabionid in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; ob die Kunden die Kaufverträge unterzeichnen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46562

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902 L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63902L1004

AXC0174 2019-04-24/14:35