Der schwedische Investor Proventus Capital Partners wird strategischer Finanzpartner von Better Energy. Das dänische Projektierer betreibt in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 65 Megawatt.Der dänische Projektentwickler Better Energy hat sich beim schwedische Investor Proventus Capital Partners einen Kreditrahmen über 80 Millionen Euro gesichert. Mit diesen Mitteln will das Unternehmen Kosten decken, die im Zuge des Baus neuer Solarparks entstehen. Die Projektpipeline von Better Energy enthält Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt, teilt das Unternehmen ...

