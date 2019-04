Rugendorf (ots) - Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG ist ein junges, innovatives und stetig wachsendes Unternehmen, welches durch seinen Ursprung mit über 15jähriger Erfahrung in der Projektpraxis sehr nahe an den Bedürfnissen des Marktes agiert. Wir bieten Ihnen revolutionäre Montagesysteme für Flach- und Schrägdächer mit bisher unerreichten Höchstleistungen in Sicherheit und Qualität. Unsere Carport-Produkte verbinden auf ästhetische Weise Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz und suchen auf dem Markt ihresgleichen.



Unser neuestes Flachdachmontagesystem EVO 2.0 setzt nach wie vor auf kürzeste Montagezeiten, allerhöchste Sicherheitsfaktoren, sowie unschlagbare Qualität gepaart mit dem standardmäßigen 10-jährigen PMT Versicherungsschutz. Und das alles bei einer deutlichen Reduzierung von Preis, Gewicht und benötigter Ballastierung im Vergleich zu seinem Vorgänger EVOlution. Als eines der ersten Unternehmen erhält die PMT die Allgemeine Bauzulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik für ihre gesamten aerodynamischen Flachdachmontagesysteme "EVOlution" und "EVO 2.0" erhalten und unterstreicht den Qualitätsanspruch an unsere Produkte.



Das durchdringungsfreie Montagesystem Flat Direct für Schrägdächer besticht durch seinen breit gefächerten Anwendungsbereich und bietet Einsatzmöglichkeiten in einem bisher unerschlossenen Dachsegment. Egal ob Sattel-, Pult-, Shed-, oder Schmetterlingsdächer welche mit Folie, Bitumen oder Sandwichpanelen eingedeckt sind: Das Flat Direct ist immer die optimale durchdringungsfreie Lösung bis 30° Dachneigung.



Profitieren Sie bei unseren industriellen Carport Lösungen von bedingungslosem Witterungsschutz für alle Fahrzeugtypen und wirtschaftliche Eigenstromerzeugung dank innovativer CRTO-Konstruktion. Das bewährte Rammpfahlverfahren ermöglicht Ihnen den Einsatz des kosteneffizienten Multitalents ohne aufwändige Oberflächeneingriffe und kostenintensive Fundamentarbeiten. Zudem bietet die schlanke V-Rohrkonstruktion mit dem integrierten Anfahrschutz einen sicheren Stand und höchsten Parkkomfort.



Ausnahmslos alle Produkte wurden und werden nach eingehender Prüfung mittels Windkanal, Bauteilversuchen und theoretischen Berechnungen durch ausgewählte Installationsunternehmen in der Praxis erprobt, kritisch geprüft, optimiert und stetig weiterentwickelt. Dies sichert unseren Kunden ein hohes Maß an Innovation, Sicherheit, maximaler Praxistauglichkeit und die Gewissheit von marktorientierten und optimierten Lösungen für die sich stetig verändernden Anforderungen der Branche. Hierbei ist die Maxime unseres Handelns stets geprägt vom Anspruch höchster Qualität, größtmöglicher Verlässlichkeit und maximaler Nähe zum Kunden und seinem Projekt.



Unsere Kundenorientierung führen wir konsequent weiter: So bieten wir umfangreiches Zubehör für unsere Montagesysteme aus einer Hand. Unsere Kunden können sich so auf das Wesentliche konzentrieren: ihre Projekte! Und müssen keine Gedanken an geeignetes Zubehör und deren Montage verschwenden: -Kabeltrassen und Trassenanbindung -Verschiedene Anbindungspunkte ermöglichen bisher unerschlossene Dachneigungen -Integrierte Absturzsicherung -Modulare Wechselrichterbank für alle gängigen Wechselrichter



Seit diesem Jahr bieten wir auch ein eigens entwickeltes Verfahren zur Vermeidung von Planungs- und Montagefehlern an: PMT PROOF! Das 3-stufige Verfahren unterstreicht unseren Qualitäts- und Sicherheitsanspruch und garantiert Ihnen eine ertragreiche PV-Anlage. Für einen geringen Aufpreis garantieren wir Ihnen mit PMT PROOF 20 Jahre Versicherungsschutz und Garantie auf Ihre Anlage!



Dienstleistung am Kunden bedeutet für uns ein hohes Maß an persönlicher und professioneller Beratung weit über den normalen Rahmen hinaus. Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen maßgeschneiderte, optimierte Lösungen unter Beachtung aller betrieblichen, organisatorischen und projektspezifischen Parameter. Durch kurze Entscheidungswege, praxisorientiertes Denken und professionelle Erfahrung erreichen Sie ein spürbares Plus in Ihrer Projektplanung und -abwicklung!



OTS: Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134395 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134395.rss2



Pressekontakt: Tobias Gion Marketing & Public Relations



Phone +49 9223 945974876 Email t.gion@pmt.solutions Web www.pmt.solutions