Trotz der Anschläge mit inzwischen mehr als 350 Toten halten viele Urlauber nach Angaben großer Reiseveranstalter Sri Lanka bislang die Treue. "In unseren Callcentern ist es nach wie vor ruhig. Wir haben bis dato nur sehr vereinzelt Anfragen von besorgten Gästen erhalten, die von ihrem geplanten Urlaub zurücktreten oder frühzeitig zurückreisen möchten", berichtete Branchenprimus Tui am Mittwoch auf Anfrage.

Der Veranstalter DER Touristik registriert in seinen Service-Centern zwar eine große Zahl von Anrufen zum Thema Sri Lanka. Die Anfragen nach Stornierungen seien allerdings nicht auffallend hoch. Auch die FTI Group und Alltours berichteten nur von vereinzelten Wünschen nach Stornierungen. Nur wenige Sri Lanka-Kunden machten derzeit Gebrauch vom Umbuchungs- und Stornierungsangebot, erklärte FTI.

Welche Folgen die Anschläge für die Nachfrage nach Reisen in das Land haben, lässt sich der Branche zufolge derzeit noch nicht sagen. Dafür sei es noch zu früh. Hauptreisezeit für Sri Lanka ist die Wintersaison. In der aktuellen Nebensaison ist die Nachfrage generell geringer. So verbringen beispielsweise lediglich etwa 150 Tui-Gäste derzeit ihren Urlaub in dem Land.

Sieben sri-lankische Selbstmordattentäter hatten sich am Ostersonntag nahezu zeitgleich in drei Kirchen in mehreren Städten und drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo in die Luft gesprengt. Einige Stunden später gab es zwei weitere Explosionen in einem kleinen Hotel und einer Wohngegend in Vororten Colombos. Die Zahl der Toten lag nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei 359./mar/DP/stk

