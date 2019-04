Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Occidental Petroleum fährt Chevron beim beabsichtigten Kauf der Anadarko Petroleum Corp in die Parade. Sie übertrumpfte mit einem vorgeschlagenen Deal im Wert von 38 Milliarden US-Dollar die Chevron-Offerte um mehr als 15 Prozent.

Die beiden Gebote könnten einen Wettbewerb um eines der wichtigsten Bohrunternehmen im Perm-Becken, Amerikas heißester Schieferölregion, weiter anheizen. Sie sind zudem ein Zeichen für die lang erwartete Konsolidierung in der Schieferölbranche. Der Markt kommt in einer Zeit in Bewegung, da die USA mehr Rohöl fördern als Saudi-Arabien und Russland.

Zunächst war weder von Anadarko noch von Chevron ein Kommentar erhältlich.

Die in Houston ansässige Occidental bietet Anadarko-Aktionären 38 Dollar in bar sowie je 0,6094 Occidental-Aktie. Die Anadarko-Aktie würde dabei mit 76 Dollar bewertet. In Summe beziffert Occidental den Wert des Vorhabens auf 57 Milliarden Dollar, inklusive Schulden und Buchwert von Nicht-Kontroll-Beteiligungen. Anadarko hatte per Ende 2018 Schulden von 16,4 Milliarden Dollar gemeldet.

Chevron hatte einen Deal im Wert von 33 Milliarden Dollar oder 65 Dollar je Aktie vorgeschlagen. Sie bot 0,3869 eigene Aktien sowie 16,25 Dollar in bar.

Im vorbörslichen Handel schießen Anadarko um 11 Prozent auf 71,10 Dollar in die Höhe, Occidental verlieren 5,6 Prozent und Chevron 0,5 Prozent.

