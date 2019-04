Der anhaltende Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so zog sich der EUR/GBP vom Tageshoch aus dem Bereich der 0,8675/80 zurück. EUR/GBP Fokus liegt auf Euro Schwäche, Brexit Nach dem positiven Start in die neue Handelswoche, stieß der EUR/GBP knapp vor der kritischen 0,8700 auf Widerstand und so kam es zusammen mit der ...

