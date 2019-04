Mainz (ots) - Woche 17/19 Donnerstag, 25.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 ZDFzeit Putin und die Deutschen Deutschland 2019



6.05 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



6.55 Auf der Spur des rechten Terrors Die sieben Geheimnisse des NSU



7.40 Die neuen Nazis Vor der Wende



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 Die neuen Nazis Wendezeit



9.10 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



9.55 ZDF-History Die RAF - "Phantom" ohne Gnade Deutschland 2007



10.40 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017



11.25 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017



12.10 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018



12.55 Wut auf Brüssel - Polen, Ungarn und die EU Deutschland 2019



13.55 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019



14.40 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



15.25 ZDFzeit Putin und die Deutschen Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.40 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018



23.10 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere



23.55 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit



0.55 heute journal



1.25 Trump gegen alle - Parteikrieg bei den Republikanern USA 2018



2.10 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018



2.55 Die Pioniere Amerikas Eine neue Ära USA 2013



3.35 Die Pioniere Amerikas Ölrausch USA 2013



4.20 Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2013



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121