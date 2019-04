Die Bitburger Holding GmbH will sich mit 45 Prozent an der Avista Oil AG beteiligen. Gleichzeitig erhöht Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion ihren Anteil am Altölrecycler von gegenwärtig 35 auf ebenfalls 45 Prozent. Das teilte die Avista Oil AG heute mit. Die mittelbare Beteiligung der Bitburger Holding werde unter anderem durch den Erwerb von Anteilen der Altaktionäre Core Link ...

