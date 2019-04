Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Die Berichtssaison gibt dabei weiter die Richtung vor. So hatten am Vortag überzeugende Quartalsergebnisse Dow & Co auf neue Jahreshochs geschoben. Bei den vorbörslich veröffentlichten Unternehmensergebnissen gab es dagegen Licht und Schatten. Zudem werde auf die Quartalsberichte von Microsoft und Facebook gewartet, die allerdings erst nach Handelsende kommen.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 26.625 Punkte. Der S&P-500 fällt ebenfalls um 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite zeigt sich kaum verändert.

"Die Gewinnerwartungen wurden zwar gesenkt, doch es stellt sich heraus, dass die Dinge viel besser laufen als erwartet", sagt Randy Warren, Chief Investment Officer von Warren Financial. "Die Märkte haben die Basis, um weiter nach oben zu laufen", ergänzt der Teilnehmer.

Von den 104 Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang ihre Geschäftsberichte vorgelegt haben, haben 78 Prozent die Markterwartungen übertroffen, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht. Im vierten Quartal 2018 hatten nur 65 Prozent die Analystenschätzungen übertroffen. Allerdings sind die aktuellen Erwartungen deutlich niedriger, nachdem die Schätzungen in den vergangenen Monaten kräftig gesenkt worden waren.

Boeing-Aktie legt trotz kassiertem Ausblick für 2019 zu - AT&T enttäuscht

Wegen der andauernden Probleme mit der 737 Max verzeichnete der US-Flugzeughersteller Boeing im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Zudem kündigte der Konzern eine Milliardenbelastung wegen des weltweiten Flugverbots für die Maschinen an. Der Ausblick für dieses Jahr wurde deswegen kassiert. Eine neue Prognose will Boeing erst zu einem späteren Zeitpunkt nennen. Das Unternehmen bezifferte die Belastung auf über 1 Milliarde Dollar. Die Aktie legt dennoch um 0,7 Prozent zu. Analysten verweisen zur Begründung auf die gute Entwicklung in der Verteidigungssparte. Hier erhöhte sich der Umsatz um 2 Prozent und auch die Marge verbesserte sich.

Für Enttäuschung sorgen die Quartalszahlen von AT&T. Der Telekommmunikations-Konzern hat mit seinem Umsatz im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie traf indes die Konsensschätzung der Analysten. Die Aktie verliert 3,3 Prozent.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn marginal besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Zugute kamen dem Unternehmen hier eine Steuergutschrift sowie höhere Einnahmen. Für das Gesamtjahr hat der Konzern mit Blick auf den Steuervorteil die Prognosespanne angehoben. Die Aktie fällt dennoch um 2,2 Prozent.

Die Ebay-Aktie steigt um 3,9 Prozent. Ein Wachstum der aktiven Nutzer hatte dem Online-Marktplatz einen guten Jahresauftakt beschert. Die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen im ersten Quartal veranlassten den Konzern zu einer Anhebung der Jahresprognose.

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr zudem mit geringeren Kosten als bisher. Die Aktie verbessert sich um 0,7 Prozent.

Die Schnellrestaurantkette Domino's Pizza hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal überzeugt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legt um 8,8 Prozent zu.

Texas Instruments gewinnen 1,0 Prozent. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Rückgang des Umsatzes verzeichnet, aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Jedoch hatte der Technologie-Konzern bereits den zweiten Umsatzrückgang in Folge verbucht und unter der Schwäche des Halbleitermarktes gelitten.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise verteidigen die deutlichen Vortagesgewinne. Die API-Daten für die US-Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche hatten zwischenzeitlich für ein leichtes Minus gesorgt - denn diese sind kräftig gestiegen. Für die im Verlauf anstehenden offiziellen Daten der Energy Information Administration (EIA) wird eine Zunahme von 0,4 Millionen Barrel prognostiziert. Zudem werden die globalen Erdölmärkte laut der Internationalen Energieagentur (IEA) derzeit ausreichend versorgt. Die Angst vor einer Verknappung im Zuge verschärfter Iran-Sanktionen durch die USA hatte die Preise zuletzt angetrieben. Für ein Barrel der US-Sorte WTI geht es um 0,1 Prozent auf 66,35 Dollar nach oben. Brent gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent auf 74,60 Dollar.

Der Euro rutscht wieder unter die Marke von 1,12 Dollar. Der überraschend schwache ifo-Index belastete die Gemeinschaftswährung dagegen kaum. Mit einem Tagestief von 1,1181 Dollar wurden auch die Tiefststände vom Vortag noch einmal unterschritten.

Für die US-Anleihen geht es dagegen nach oben. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf den schwächer als erwartet ausgefallenen deutschen ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser ließ die Notierungen der Bundesanleihen leicht anziehen. Die Blicke sind zudem auf die im Verlauf anstehende Auktion fünfjähriger Papiere im Volumen von 41 Milliarden Dollar gerichtet. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fällt um 4,1 Basispunkte auf 2,53 Prozent.

Der Goldpreis stabilisiert sich nach den Vortagesabgaben, die ihn auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten gedrückt hatten. Übergeordnet belaste aber weiterhin der feste Dollar, heißt es. Die Feinunze kostet 1.272 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.624,65 -0,12 -31,74 14,13 S&P-500 2.931,09 -0,09 -2,59 16,92 Nasdaq-Comp. 8.122,41 0,02 1,58 22,41 Nasdaq-100 7.812,85 0,03 2,14 23,43 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 -4,8 2,36 111,2 5 Jahre 2,31 -4,6 2,36 38,9 7 Jahre 2,41 -5,0 2,46 16,2 10 Jahre 2,53 -4,1 2,57 8,2 30 Jahre 2,95 -2,6 2,98 -11,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1190 -0,29% 1,1205 1,1206 -2,4% EUR/JPY 125,15 -0,32% 125,28 125,40 -0,5% EUR/CHF 1,1400 -0,44% 1,1430 1,1448 +1,3% EUR/GBP 0,8647 -0,36% 0,8671 0,8657 -3,9% USD/JPY 111,84 -0,04% 111,80 111,90 +2,0% GBP/USD 1,2942 +0,07% 1,2922 1,2944 +1,4% Bitcoin BTC/USD 5.466,76 -1,85% 5.605,63 5.573,14 +47,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,35 66,30 +0,1% 0,05 +41,4% Brent/ICE 74,60 74,51 +0,1% 0,09 +35,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,80 1.272,40 -0,0% -0,60 -0,8% Silber (Spot) 14,86 14,83 +0,2% +0,03 -4,1% Platin (Spot) 885,81 887,00 -0,1% -1,19 +11,2% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,4% +0,01 +10,2% ===

