EMX Royalty ist eine strategische Beteiligung an Millrock Resources eingegangen. Dadurch wird EMX Royalty auf einigen Liegenschaften in Alaska Lizenzbeteiligungen erhalten sowie zu Großaktionär des Partners.

Neuer Deal in Alaska

Die neuen Lizenzbeteiligungen von EMX Royalty (1,55 CAD, 1,03 Euro; CA36873J1075) beziehen sich auf ein Gebiet nahe der äußerst produktiven Pogo-Goldmine von Northern Star im Goodpaster Mining-Distrikt. EMX erhält einerseits eine Aktienbeteiligung an Millrock Resources, zum anderen Lizenzbeteiligungen an einem vielversprechenden Gebiet, das in einem hochgradigen Goldminenbezirk liegt. Die Pogo-Goldmine hat seit ihrem Start im Jahr 2006 rund 3,8 Millionen Unzen Gold produziert, Die australische Northern Star hatte das Bergwerk im August 2018 übernommen (wir berichteten).

Inhalt der Vereinbarung

EMX wird dazu 1 Mio US-Dollar investieren und zwar in den Kauf von 7.142.857 Einheiten, wobei jede Einheit aus ...

