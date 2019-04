Die großen Indizes an der Wall Street bewegten sich zum Handelsstart kaum vom Fleck. Nach der jüngsten Kursrally warten Anleger ab.

Gemischte Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch in Schach gehalten. Alle drei großen Indizes bewegten sich zum Handelsstart nach der jüngsten Kursrally kaum vom Fleck. Die Märkte seien im positiven Sinne nervös, sagte der Börsen-Experte Michael James von Wedbush Securities. Die Frage sei, ob die Zahlen und Ausblicke der Unternehmen so gut seien, dass sie weitere Kursanstiege rechtfertigen würden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach dem Start nahezu unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...