Selbstlernende Sensornetzwerke sollen es ermöglichen, auf Basis von Wetterdaten genauere Prognosen zur möglichen Belastung der Leitungen zu erstellen. Eine bessere Auslastung der bestehenden Netze verringert den Ausbaubedarf.Nicht nur der Ertrag von Photovoltaik-Anlagen und Windrädern hängt vom Wetter ab - auch die Übertragungskapazität von Freileitungen, wenn auch in deutlich geringerem Maße. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen oder einem kühlenden Wind können die Leitungen mehr Strom übertragen, weil sie sich nicht so stark ausdehnen. Doch wie groß ist der Effekt genau? Und in wie weit erhöht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...