MÜNCHEN - Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im April überraschend wieder eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 0,5 Punkte auf 99,2 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilte. Analysten hatten hingegen beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer einen Anstieg erwartet und waren von 99,9 Punkte ausgegangen. "Die deutsche Wirtschaft verliert weiter an Kraft", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten.

Belgien: Geschäftsklima trübt sich überraschend ein

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im April überraschend verschlechtert. Der Indikator fiel um 2,5 Punkte auf minus 3,2 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Volkswirte wurden überrascht. Sie hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von minus 0,7 Punkten erwartet.

Schottische Regierungschefin will Unabhängigkeitsreferendum bis 2021

EDINBURGH - Die Regierungschefin Schottlands, Nicola Sturgeon, will noch vor der nächsten Parlamentswahl in dem britischen Landesteil ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Es solle eine Wahl zwischen dem Brexit und "einer Zukunft für Schottland als unabhängige europäische Nation" werden, sagte Sturgeon am Mittwoch im schottischen Parlament in Edinburgh. Sie wolle dafür die notwendige Gesetzgebung in die Wege leiten. Das Regierungssystem in London diene den Interessen ihres Landes nicht.

BERLIN/PEKING - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat von China gefordert, bei der umstrittenen Initiative für eine "neue Seidenstraße" internationale Standards zu beachten. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: "Der Infrastrukturausbau zwischen der EU und Asien ist ein wichtiges Thema. Aber er muss unter Einhaltung internationaler Sozial-, Umwelt-, Menschenrechts- und Ausschreibungsstandards erfolgen."

Frankreich: Geschäftsklima besser als erwartet

PARIS - Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im April besser als erwartet gezeigt. Der Indexwert für das Geschäftsklima habe 105 Punkte betragen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Analysten hatten nur mit 104 Punkten gerechnet.

Saudi-Arabien erstmals seit fünf Jahren mit Haushaltsplus

RIAD - Trotz des weiterhin niedrigen Ölpreises hat Saudi-Arabien nach eigenen Angaben erstmals seit fünf Jahren einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Im ersten Quartal dieses Jahres habe der Überschuss 27,8 Milliarden Rial (etwa 6,6 Milliarden Euro) betragen, verkündete Saudi-Arabiens Finanzminister Mohammed al-Dschadan am Mittwoch. "Der diesjährige Haushalt ist ein solider Beweis unserer Verpflichtung zur Vision 2030."

BERLIN/PEKING - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat von China gefordert, bei der umstrittenen Initiative für eine "Neue Seidenstraße" internationale Standards zu beachten. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: "Der Infrastrukturausbau zwischen der EU und Asien ist ein wichtiges Thema. Aber er muss unter Einhaltung internationaler Sozial-, Umwelt-, Menschenrechts- und Ausschreibungsstandards erfolgen."

Nächste Runde von Handelsgesprächen zwischen USA und China angesetzt

WASHINGTON - In den Handelsgesprächen zwischen den USA und China haben beide Seiten eine neue Verhandlungsrunde angesetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer wollen ab dem 30. April in Peking mit ihren chinesischen Verhandlungspartnern über eine mögliche Handelsvereinbarung beider Länder beraten, wie das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mitteilte. Ab dem 8. Mai gingen die Gespräche dann in der US-Hauptstadt weiter. Dazu werde eine Delegation unter Leitung von Chinas Vizeministerpräsident Liu He in Washington erwartet.

