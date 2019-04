Zug - Je nach Alter oder Nationalität zahlt man für die Autoversicherung bis zu 95% mehr als andere. kasko2go lanciert deshalb gemeinsam mit ihrem Partner Dextra Versicherungen AG eine Lösung, die es allen Autofahrerinnen und -fahrern ermöglicht, bis zu 50% der herkömmlichen Prämien einzusparen - und zwar auf Basis des individuellen Fahrverhaltens und der tatsächlich gefahrenen Kilometer.

Die Autoversicherungs-App führt mithilfe künstlicher Intelligenz und mobiler Telematik-Technologie eine individuelle Risikobewertung durch und belohnt so die verantwortungsbewussten und sicheren Fahrerinnen und Fahrer. kasko2go will mit innovativen technischen Lösungen eine sichere Fahrkultur in der Gesellschaft fördern, für mehr Gerechtigkeit sorgen und gleichzeitig die überhöhten Prämien senken.

Warum wird bei der Prämiengestaltung von Autoversicherungen nicht längst das eigene Fahrverhalten berücksichtigt? Diese Frage haben sich die Gründer von kasko2go schon vor Jahren gestellt und zusammen mit Wissenschaftlern und Ingenieuren ...

