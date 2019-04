Online-Boom, Wetterkapriolen und hausgemachte Probleme: mit der Intersport-Tochter Voswinkel zieht ein großer Sporthändler die Reißleine und flüchtet unter den Insolvenz-Schutzschirm. Doch das Spiel ist noch nicht aus.

"So hart feiern nur wir", feiert der Sporthändler Intersport Voswinkel derzeit das 115-jährige Bestehen des Traditionsunternehmens. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist Voswinkel in die schwerste Krise seiner Geschichte geraten: die Geschäftsführung des Sporthändlers mit deutschlandweit 74 Filialen hat beim Amtsgericht Dortmund heute Insolvenzantrag gestellt. Pikant: Voswinkel ist Teil des Einkaufsverbunds Intersport, einem Zusammenschluss von über 1100 Sportfachhändler in fünf europäischen Ländern. Zum Ableger Voswinkel gehören dabei jene Filialen, die direkt von der Zentrale und nicht von selbstständigen Fachhändlern geführt werden, darunter "Future Stores" und Flaggschifffilialen, die der umsatzstärksten Verbundgruppe im Sporthandel eigentlich den Weg in die Zukunft weisen sollten. Doch ausgerechnet bei Voswinkel ging es in den vergangenen Jahren rapide abwärts.

Über ein so genanntes Schutzschirmverfahren - eine auf die Sanierung ausgerichtete Insolvenzvariante - soll Voswinkel jetzt wieder auf Kurs gebracht werden. Beaufsichtigt wird die Rettungsmission von Christoph Schulte-Kaubrügger von der Kanzlei White & Case, der vom Gericht als vorläufiger Sachwalter bestellt wurde. Schulte-Kaubrügger gehört zu den bekanntesten und meistbestellten Insolvenzexperten Deutschlands.

Das Voswinkel-Management wird von Lorenzo Matthaei unterstützt. Matthaei ist Gründungspartner der auf Corporate- und Insolvenzrecht spezialisierten Frankfurter Kanzlei Finkenhof und war bei zahlreichen ...

