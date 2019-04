DEARBORN (dpa-AFX) - Der zweitgrößte US-Autobauer Ford beteiligt sich mit 500 Millionen Dollar (447 Mio Euro) am Tesla -Rivalen Rivian. Die Investition erfolge im Rahmen einer strategischen Partnerschaft, bei der gemeinsam batteriebetriebene Elektrofahrzeuge entwickelt würden, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Rivian sitzt wie Ford im US-Bundesstaat Michigan und machte bislang vor allem mit der Entwicklung eines E-SUV und -Pick-ups auf sich aufmerksam. Ford will Rivians begehrte "Skateboard"-Produktionsplattform mitnutzen. Im Februar war bereits der Online-Riese Amazon in größerem Stil bei dem vor rund zehn Jahren gegründeten Unternehmen eingestiegen./hbr/DP/stk

ISIN US3453708600 US0231351067 US88160R1014

AXC0214 2019-04-24/17:13