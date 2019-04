Mit dem neuesten Mitglied der SQUAD-Fonds-Familie setzt die Fondsgesellschaft Discover Capital auf Value Stock Picking in weltweiten NebenwertenIm vergangenen Februar gab es in Augsburg etwas zu feiern. Die dort ansässige Discover Capital GmbH beging ihr 15-jähriges Firmenjubiläum. Die Mitarbeiter konnten auf eine erfolgreiche Zeit des Unternehmens mit den initiierten "SQUAD-Fonds" zurückblicken. Mittlerweile werden insgesamt rund 800 Millionen Euro Kapital verwaltet. Mit den SQUAD-Fonds möchte das Unternehmen Kompetenzen bündeln und holt spezialisierte Investmentboutiquen ins Boot, um so den Fokus auf die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie zu konzentrieren. Die Fonds der Gesellschaft - der erste wurde bereits im Jahr 2004 aufgelegt - konnten schon einige Auszeichnungen von Fachmedien und Ratingagenturen erringen. Zuletzt erhielt der SQUAD Growth (ISIN: LU0241337616)den Deutschen Fondspreis von FONDS professionell. Seit knapp einem Jahr gibt es ein neues Mitglied in der SQUAD-Familie.

