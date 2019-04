Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen für das erste Quartal von 8,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Motorenhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund erschienen die beibehaltenen Jahresziele sehr konservativ. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2019 und 2020 an. Er verwies zudem auf die immer noch günstige Bewertung der Aktie./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 16:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2019-04-24/18:03

ISIN: DE0006305006