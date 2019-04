Die Indizes an der Wall Street markieren neue Rekorde. Getragen werden sie vor allem von den Technologiewerten. Das hilft auch den Börsen in Europa.

Was steigt, kann auch wieder fallen. So lautet eine bekannte Weisheit an der Wall Street. Doch das funktioniert auch umgekehrt. Die Börsen haben sich von ihrem Einbruch seit Ende des vergangenen Jahres mehr als erholt. Der breite US-Index S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq erreichten diese Woche neue Rekordhochs. Seit Januar hat der S&P 500 rund 17 Prozent zugelegt, beim Nasdaq 100 sind es sogar 23 Prozent.

Die Stimmung hat sich gedreht. Gute Quartalszahlen, etwa von Coca-Cola und SAP, mildern die Angst vor einem Abrutschen der Unternehmensgewinne. Hinzu kommen die niedrigen Zinsen. Bis Ende 2018 fürchteten die Investoren, die US-Notenbank (Fed) unterschätze wirtschaftliche Risiken. Inzwischen ist die Fed vorsichtiger und die Investoren sind wieder optimistischer geworden.

Die befürchtete Gewinnrezession der Unternehmen - rückläufige Gewinne innerhalb von zwei Quartalen - ist bislang ausgeblieben. Bei den Unternehmen, die die Erwartungen der Investoren deutlich übertreffen, greifen die Anleger nun massiv zu. So schnellte die Aktie von Twitter am Dienstag um fast 16 Prozent in die Höhe, nachdem der Kurznachrichtendienst trotz leicht sinkender Nutzerzahlen einen höheren Nettogewinn gemeldet hatte.

Goldman Sachs bekräftigte danach eine Kaufempfehlung. Zu den leuchtenden Beispielen gehört in Deutschland auch SAP. Am Mittwoch erhöhte Konzernchef Bill McDermott die Prognose für 2019 - und die Aktie markierte nach einem Kurssprung von bis zu 14 Prozent ein Rekordhoch.

Es ist das Comeback eines schon fast abgeschriebenen Segments: Nach einem zeitweisen Absturz im Herbst dominieren Technologiewerte erneut den S&P 500 und tragen zu großen Teilen die Rally an der Wall Street. Eine wichtige Rolle spielen die bekannten FAANG-Aktien: Facebook, Amazon, Netflix und die Google-Mutter Alphabet. Sie haben seit Jahresanfang zwischen gut 20 Prozent (Alphabet) und 40 Prozent (Facebook) zugelegt.

Vorsichtig äußert sich Goldman Sachs aber über Apple. Gründe dafür sind ein Patentstreit mit Qualcomm und möglicherweise zu hohe Erwartungen der Investoren an eine Erholung der Nachfrage in China.

Die größten Gewinner im Tech-Sektor waren aber gerade nicht die bekannten Namen. Unternehmen wie die an der Nasdaq notierte argentinische Onlinehandelsplattform Mercadolibre, eine Art Ebay für Südamerika, die chinesische Online-Reiseplattform Ctrip oder der US-Chiphersteller Xlilinx legten noch viel deutlicher zu (siehe Grafik).

Mike Wilson, Aktienstratege bei der US-Großbank Morgan Stanley, ist wie viele Analysten und Investoren zwar von der Geschwindigkeit der Rally überrascht. Er sieht sie aber ...

